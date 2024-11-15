شاهد.. حزب الله يقصف قوات إسرائيلية على الحدود

نشر حزب الله اللبناني صورا لقصف مقاتليه قوات إسرائيلية في قريتي مارون الراس وبنت جبيل الحدوديتين بصواريخ "نصر 1" من منصة متحركة الأربعاء الماضي.

وتضمنت الصور رصدا جويا لقوات إسرائيلية كانت تتمركز في القريتين قبل استهدافها بالصواريخ.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد حزب الله بأنه استهدف للمرة الثانية بالصواريخ تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في بوابة العمرا جنوبي بلدة الخيام.

وقال الحزب أيضا إنه استهدف بصاروخ تجمعا لقوات إسرائيلية غرب بلدة الجبين جنوبي البلاد، وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أنه قصف بالصواريخ للمرة الثانية قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة جنوبي البلاد، مضيفا أنه هاجم بمسيّرة انقضاضية تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة يرؤون شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله أيضا أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة ومارون الراس جنوبي لبنان.

وبث الحزب مشاهد من قصفه قاعدة شراغا التابعة للجيش الإسرائيلي، كما بث مشاهد لاستهدافه تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا.