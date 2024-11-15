سفير ترامب المرشح لإسرائيل يعارض حل الدولتين وينكر تسمية الضفة

جدد مايك هاكابي، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب السفير الأميركي بإسرائيل، معارضته لحل الدولتين ولاستخدام مصطلحي الضفة الغربية والاحتلال، في إنكار صريح للشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وقال هاكابي -اليوم الجمعة- في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية التابعة لمستوطنين "لا يمكنني أن أقول شيئا لا أؤمن به؛ لم أكن على استعداد أبدا لاستخدام مصطلح الضفة الغربية، لا يوجد شيء من هذا القبيل، أنا أتحدث عن يهودا والسامرة (وهي التسمية الإسرائيلية للضفة)".

وأضاف هاكابي "أقول للناس إنه لا يوجد احتلال"، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.

وبموجب القانون الدولي، تُعتبر إسرائيل قوة احتلال بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهو تصنيف يستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنظم قوانين الاحتلال وتؤكد حقوق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

وتدعو قرارات الأمم المتحدة -ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي 242 (1967) و338 (1973)- إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، وتؤكد أن أي تغييرات ديمغرافية أو قانونية بهذه المناطق باطلة.

وتابع هاكابي أن "كثيرا من المصطلحات التي قد تستخدمها وسائل الإعلام، حتى الأشخاص الذين يعارضون إسرائيل، لا أستخدمها، لأنني أريد استخدام مصطلحات تعود إلى زمن سحيق، مثل الأرض الموعودة، ويهودا والسامرة".

وأضاف هاكابي أن "هذه مصطلحات توراتية، وهي مهمة بالنسبة لي، ولهذا سأستمر في اتباعها ما لم يتم توجيهي بخلاف ذلك، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث".

"عام السيادة"

وفي تعليقه على تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي ذكر أن 2025 سيكون عام السيادة (في إشارة إلى ضم الضفة الغربية)، قال هاكابي "هذا قرار تتخذه إسرائيل، وليس قرارا تفرضه الولايات المتحدة عليها".

وأضاف "لا أعتقد أن ترامب هو ذلك الرئيس الذي يريد أن يخبر الدول الأخرى بما يجب أن تفعله وكيف تفعل ذلك.. إنه يريد استيعاب ومساعدة وتشجيع المساعي السلمية وتعزيز التحالفات"، على حد قوله.

وقال هاكابي "تذكروا أنه خلال السنوات الأربع التي قضاها (ترامب) رئيسا، لم يكن هناك رئيس أكثر تأييدا لإسرائيل في التاريخ منه. وكان كل شيء من الاعتراف بالقدس عاصمة، إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بمرتفعات الجولان ممتلكات شرعية لدولة إسرائيل، وأيضا عدم محاولة دفع حل الدولتين، لأنه غير عملي وغير قابل للتنفيذ".

وجدد هاكابي معارضته حل الدولتين، قائلا "لا أعتقد أن حل الدولتين شرعي، هذا موقف احتفظت به لسنوات، وهو موقف يتفق معه ترامب وأتوقع استمراره".

وأشار إلى أن دور السفير في إسرائيل هو وسيلة لخدمة بلاده ورئيسه، لكنها أيضا "وسيلة بالنسبة لي لأكون قادرًا على خدمة علاقة مهمة للغاية بالنسبة لي، وهي العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

خروج عن الموقف الرسمي

وتُعد تصريحات هاكابي خروجا عن الموقف الرسمي الأميركي التقليدي الذي يزعم دعمه حل الدولتين كإطار لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تتناقض مع المجتمع الدولي الذي يعد الضفة الغربية أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.

ويُثير موقفه مخاوف من انحياز السياسة الأميركية المنحازة فعلا بشكل أكبر لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين، مما قد يفاقم التوترات في المنطقة ويعرقل أي جهود لاستئناف عملية السلام.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع وتحقيق السلام بالشرق الأوسط، مما دفع كثيرا من ناخبيه العرب والمسلمين -الذين لعبوا دورا بارزا في فوزه- لتعليق آمال عليه لتغيير نهج سلفه جو بايدن، تجاه المنطقة.