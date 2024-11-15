القسام تبث فيديو لاستهداف 3 آليات إسرائيلية في بيت لاهيا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مشاهد من استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية في شمال بيت لاهيا وغربها شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابتي "ميركافا" وجرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع.

ووفق الفيديو، تعود مشاهد استهداف آليات الاحتلال إلى الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محيط دوار "عباس كيلاني" شمال بيت لاهيا، إضافة إلى قنص جندي رابع في المنطقة ذاتها.

وكذلك أعلنت استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا 4″ وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب دوار "تل الذهب" ومحيط جمعية التطوير في بيت لاهيا.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

وكذلك دأبت القسام على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.