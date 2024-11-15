اجتماع لممثلي الجالية المغربية في أمستردام بعد أحداث العنف الأخيرة

ينطلق اجتماع مهم لممثلي الجالية المغربية، اليوم الجمعة، في العاصمة الهولندية أمستردام على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويتوقع أن يصدر الاجتماع بيانا للرد على ما وصفه المنظمون بـ"استهداف مغاربة هولندا والجاليات الأخرى"، إضافة إلى مناقشة محاولات الحكومة اليمينية فرض عقاب جماعي، من خلال مجموعة من الإجراءات المتشددة التي تعتزم التصديق عليها.

وفي سياق مرتبط، أعلنت مصادر إعلامية هولندية أن سكرتيرة الدولة للشؤون المالية، نورا أشهبار، قدمت استقالتها، اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفته بـ"عدم الرضا عن النقاشات داخل الحكومة"، بعد أحداث العنف التي اندلعت خلال مباراة كرة القدم بين فريقي آياكس ومكابي تل أبيب.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، توترا كبيرا، حيث انتقدت أشهبار تصريحات اعتبرتها عنصرية من قبل زملائها في الحكومة، وأعربت في وقت سابق عن رفضها استخدام عبارات وصفتها بغير اللائقة خلال النقاشات.

واستقالة أشهبار، التي تنحدر من أصول مغربية، أثارت قلقا بين أعضاء الحكومة، حيث أكدت مصادر أن قرارها يعكس موقفا مبدئيا وليس مسألة شخصية، وكانت أشهبار، التي انضمت للحكومة في يوليو/تموز الماضي، مسؤولة عن ملف الضرائب في وزارة المالية، ولها خبرة واسعة في المناصب القانونية كمدعية عامة ومحامية وقاضية بديلة.

ويجري اجتماع وسط تصاعد التوتر بين الجاليات المغربية والحكومة الهولندية، مع تزايد الانتقادات للإجراءات الحكومية التي يعتبرها البعض تمييزية، وتعد استقالة أشهبار رسالة قوية تعكس تفاقم الخلافات داخل الحكومة بشأن التعامل مع قضايا الأقليات والمهاجرين.

اعتقالات واسعة

واعتقلت الشرطة الهولندية عشرات الأشخاص، مساء الأربعاء، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ساحة دام وسط أمستردام، في تحدٍّ لحظر التظاهر المفروض منذ الأسبوع الماضي، على خلفية أعمال عنف اندلعت قبل وبعد مباراة كرة القدم بين نادي آياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وتجمّع المتظاهرون مرتدين الكوفيات ورافعين الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات مثل "أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية" و"حرروا فلسطين". لكن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى محاصرتهم واعتقالهم، حيث شوهدت الحافلات تنتظر في الموقع لنقل المعتقلين، وفقا لمصادر صحفية.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار إجراءات الطوارئ التي منحت الشرطة الهولندية صلاحيات واسعة للتفتيش والاحتجاز في العاصمة، واعتقلت الشرطة، منذ اشتباكات الأسبوع الماضي، مئات الأشخاص أو أبعدتهم عن المناطق المستهدفة بموجب هذه الإجراءات، التي من المفترض أن تنتهي يوم أمس الخميس.