أكسيوس: لماذا اختار ترامب "أداة هدم فعالة" وزيرا للعدل؟

قال موقع أكسيوس الأميركي إن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب النائب الجمهوري مات غيتس لمنصب وزير العدل جاء لسبب واحد مهم ومؤثر ويتمثل في قدرته على التعامل مع قضايا قانونية مثيرة للجدل بطريقة لن يقوم بها آخرون.

وأضاف الموقع أن ترامب يريد أن يبدو في بعض القضايا "معقولا"، وفي قضايا أخرى -مثل أي شيء يتعلق بشكوكه في "الدولة العميقة" المعادية- لا يريد أن يبقى رهين الممكن.

ووصف أكسيوس غيتس بأنه "أداة هدم فعالة" وليست لديه حظوة حتى بين الجمهوريين، لكن مستشاري ترامب لا يهتمون.

يحبه

ونقل أكسيوس عن أحد الأعضاء البارزين في حملة دعم ترامب وأحد من يتحدثون إليه كثيرا، قوله إن الرئيس المنتخب اختار غيتس لسبب بسيط وهو "أنه يحبه".

وحتى بين صفوف الجمهوريين، يتساءل الكثيرون عما إذا كان مجلس الشيوخ سيؤكد تعيين غيتس في منصب أقوى منفذ للقانون في البلاد.

وتابع أكسيوس أن غيتس كان على وشك تلقي تقرير مدمر من لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، بخصوص تعاطي مخدرات وسوء السلوك الجنسي.

وقد استقال غيتس من مقعده في فلوريدا يوم الأربعاء، قبل أن تعقد لجنة الأخلاقيات اجتماعا محوريا بشأن التحقيق، وهي الاستقالة التي أنهت مسار التحقيق.

اتهامات

وزاد أكسيوس أن غيتس أقنع ترامب بأنه ببساطة ضحية لنفس "الدولة العميقة" التي طاردته، ووصف الموقع هذا الخطاب بأنه "لغة الحب لدى ترامب".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن وزارة العدل نظرت لعامين في مزاعم تفيد بأن غيتس أقام علاقة جنسية غير لائقة مع فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وربما انتهك قوانين الاتجار بالجنس الفدرالية. وأغلقت الوزارة تحقيقها العام الماضي دون توجيه أي اتهامات ضد غيتس.

ويقول أكسيوس إن الجمهوريين يأملون أن يكون غيتس مجرد شخص ضعيف، يقدم ليرفض، ويتمكن ترامب من تعيين بديل مثير للجدل ولكنه أكثر قبولا.