دوي انفجارات بدمشق وحمص ووسائل إعلام تتحدث عن التصدي "لهدف معاد"

أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق ومدينة حمص اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص وسط البلاد، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجار في أجواء العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن انفجارا دوى في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص، لكنها لم توضح ما إذا كانت إسرائيل هي من تستهدف حمص ودمشق، لكن المدينة ومدنا أخرى سورية تتعرض منذ شهور لغارات جوية إسرائيلية تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية.

وأمس الأربعاء، تحدثت الوكالة عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، وقالت إن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" في أجواء ريف حمص الغربي.

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت شنشار وجسر الدف والقصير وحاجز الضبعة في ريف حمص.