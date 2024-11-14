اتهام مسؤول في "سي آي إيه" بتسريب خطط إسرائيل لضرب إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء أن السلطات وجهت اتهاما إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بالضلوع في تسريب وثائق سرية بشأن خطط إسرائيل للقيام برد عسكري على إيران.

وأظهرت سجلات محكمة اتحادية أن موظفا في الحكومة الأميركية وجهت إليه اتهامات بتسريب معلومات سرية عن الدفاع الوطني.

وتتضمن لائحة الاتهام لآصف وليام رحمن تهمتين تتعلقان بنقل معلومات سرية عمدا، دون أن تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التسريب.

وذكرت الصحيفة أن آصف وليام -الذي عمل لصالح "سي آي إيه" خارج الولايات المتحدة- اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية في جزيرة غوام اليوم الخميس، قبل نقله للمحاكمة في المنطقة الشرقية من فرجينيا.

وأضافت أن آصف وليام -الذي كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية- وُجهت إليه تهمتان في فرجينيا الأسبوع الماضي تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية وطنية ونقلها.

وكان حساب على منصة تليغرام يطلق عليه "ميدل إيست سبكتاتور" نشر ما بدا أنها وثائق لوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية التي شاركت معلومات بشأن استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران.

وقال حساب "ميدل إيست سبكتاتور" إنه تلقى الوثائق من مصدر مجهول، وإنه لا تربطه أي صلة بالمصدر الأصلي الذي سرب الوثائق، ولا يمكنه التحقق من صحتها.

وشنت إيران هجوما على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت إسرائيل وقتها بأن أكثر من 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية، وردّت إسرائيل بموجة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران أواخر الشهر الماضي.