"لماذا لم تخبرني بهدف الحرب".. ردة فعل هاليفي على تصريح كاتس تثير المغردين

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحربه على جنوب لبنان منذ أكثر من شهر ونصف، والتي يقول حزب الله اللبناني إنه يكبده فيها خسائر كبيرة، لكن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون استمرار الحرب على لبنان حتى تحقيق عدة أهداف، أهمها انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

وعقب زيارة ميدانية أجراها يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي المعين مؤخرا برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى المنطقة الشمالية، أدلى الوزير ببيان صحفي يرافقه فيه رئيس الأركان، قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي لن يوافق على وقف إطلاق النار أو يسمح بأي تسوية لا تشمل تحقيق أهداف الحرب، والتي تتضمن نزع سلاح حزب الله".

وقد انتشر جزء من المقابلة بشكل كبير بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل المغردون معه بشكل واسع، حيث يظهر في الجزء المقتطع من الفيديو ردة فعل غريبة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي لحظة قول وزير الدفاع "نزع سلاح حزب الله"، وكأن التصريح غير مرتب له، أو أنه لم يتم الاتفاق على نزع سلاح الحزب كأحد أهداف الحرب.

حيث نشر أحد المغردين الفيديو معلقا: "شاهد ردّة فعل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي تفاجأ بالهدف الذي حدده وزير الدفاع الجديد للحرب في الشمال".

شاهد ردّة فعل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي تفاجأ بالهدف الذي حدده وزير الدفاع الجديد للحرب في الشمال، وهو نزع سلاح حزب الله . pic.twitter.com/09NIsDJOYf — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 13, 2024

لتنهال الردود والتعليقات على الفيديو، بين من استنكر التصريح بالقول "هم يعلمون يقينا أنهم لن يستطيعوا القضاء على حماس فكيف يمكنهم القضاء على حزب الله؟"، وفي ذلك إشارة إلى أن جيش الاحتلال الذي لم يتمكن خلال عام من الحرب على قطاع غزة من نزع سلاح المقاومة والقضاء على حماس، حيث إن القطاع محاصر، ولا تملك المقاومة خطوط إمداد يمكن من خلالها تعويض خسائرها في الأسلحة والذخائر، فهل يتمكن من تحقيق هدفه من الحرب في لبنان ضد حزب الله الذي يملك خطوطا خلفية وشبكات إمداد واسعة.

هم يعلمون يقينا أنهم لن يستطيعو القضاء على حمـ. ـاس فكيف يمكنهم القضاء على حـ. ـزب الله؟ — أوراس54 (@aures_54s) November 13, 2024

في حين اكتفى آخرون بنشر صور وتصميمات ساخرة من التصريح، بالدلالة إلى الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها جيش الاحتلال في جنوب لبنان، حيث نشر أحدهم صورة مريض يلف الشاش كامل جسده، وبأيدي وأرجل مكسورة ومعلقة إلى الأعلى، وتحيط به، حيث وضع عليه علم الاحتلال، وكتب تعليق "ربحت الحرب".

المضحك بالموضع انه رئيس أركان الجيش مستغرب و متفاجئ من كلام وزير الحرب الإسرائيلي عن نزع سلاح حزب الله و عندك يلي بالداخل هون حسم الموضوع pic.twitter.com/m95y3AoOUO — 🔻Aya Al Atat || آية الأتات ⭕️ (@ayaalatat) November 13, 2024

كما علقت إحدى المغردات على ردة فعل رئيس الأركان قائلة إن المضحك بالأمر أن رئيس الأركان "مستغرب ومتفاجئ من كلام وزير الحرب الإسرائيلي عن نزع سلاح حزب الله"، في حين إن الكثيرين من أبناء لبنان حسموا الموضوع، وكأن هدف نزع سلاح الحزب أمر مسلم به.

«لمين هالصبي؟»

هكذا كانت حال قائد جيش العدو هرتسي هاليفي وهو يستمع إلى وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس يتحدّث عن أن هدف الحرب هو نزع سلاح #حزب_الله!#جنوب_لبنان#صباح_الخير pic.twitter.com/0eK1EmQTib — محمّد زَين الدّين|Mohammd Zeïn El Din (@MouhammadE86942) November 14, 2024

وقد كتب معلقون آخرون عن الرد السريع لحزب الله على تصريح وزير الدفاع، حيث أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ باليستية، وتعليقا على ذلك، قال أحدهم إن الأهم من تصريح كاتس هو رد الحزب على التصريح "باستهداف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو في تل أبيب بصواريخ باليستية".

كما سخر أحدهم من التصريح بالقول إن رئيس الأركان انصدم من الهدف الذي حدده الوزير في الجبهة الشمالية، مضيفا: "يبدو أن تقارير وزير الإجرام جاية من جبهة إسناد إسرائيل في لبنان".

صرح وزير الحرب الكيان الإسرائيلي:علينا نزع سلاح حزب الله

لاحظوا أشارة رئيس أركان الجيش 😂 لكن الأهم من هذا قد جاءهم الرد على فور من حزب الله باستهداف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة،وغرفة إدارة الحرب،وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو في #تل_ابيب بصواريخ🚀بالستية pic.twitter.com/us9N3Oey6O — أزهر الشمري (@alshmry_azhr) November 13, 2024

ولم يقتصر التفاعل مع تصريح وزير الدفاع في أوساط المغردين العرب، فقد انتشر الفيديو بشكل كبير بين المغردين الإسرائيليين، وشهد تعليقات مشابهة.

فقد نشر المحلل في القناة 12 الإسرائيلية ألموغ بوكر تغريدة قال فيها: "يبدو أن رئيس الأركان فوجئ أيضا بالهدف الذي حدده وزير الدفاع للحرب في الشمال: نزع سلاح حزب الله".

נראה שגם הרמטכל הופתע מהיעד שהציב שר הביטחון למלחמה בצפון: פירוק החיזבאללה מנשקו. pic.twitter.com/wCzo5OtY4Q — almog boker (@bokeralmog) November 13, 2024

הרצי הלוי נראה מותש מהשטויות שפולט יום יום השר המטומטם. https://t.co/A7NavLHGd8 — 🌏✈️🛳️ מאיר אראל🎗️✌️ (@arelmeiriki) November 14, 2024

كما قال أحد المعلقين إن المفاجأة التي تظهر في ردة فعل رئيس الأركان تبدو وكأنه يقول "لماذا لم تخبرني أنه يجب القضاء على حزب الله" داعيا إلى تقديمه للعدالة بسبب ردة فعله، وإلا "فالويل لنا من يوم الدين"، بحسب وصفه.

הרמטכ״ל הרצי הלוי לא יודע איפה לקבור את עצמו בזמן שהכבש מחרבן מהפה שטויות pic.twitter.com/DrOldBsJay — Teme Branu 🇮🇱🎗️ (@BranuTeme) November 14, 2024

وتعليقا على لغة الجسد التي أظهرها رئيس الأركان، قال آخر غاضبا: "يبدو أن هرتسي هاليفي مرهق من الهراء الذي يتلفظ به وزير الدفاع الغبي كل يوم".