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"لماذا لم تخبرني بهدف الحرب".. ردة فعل هاليفي على تصريح كاتس تثير المغردين

مغردون يتفاعلون مع ردة فعل هاليفي على تصريح كاتس
مغردون يتفاعلون مع ردة فعل هاليفي على تصريح كاتس (مواقع التواصل الاجتماعي)
يوسف موسى
14/11/2024

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحربه على جنوب لبنان منذ أكثر من شهر ونصف، والتي يقول حزب الله اللبناني إنه يكبده فيها خسائر كبيرة، لكن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون استمرار الحرب على لبنان حتى تحقيق عدة أهداف، أهمها انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

وعقب زيارة ميدانية أجراها يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي المعين مؤخرا برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى المنطقة الشمالية، أدلى الوزير ببيان صحفي يرافقه فيه رئيس الأركان، قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي لن يوافق على وقف إطلاق النار أو يسمح بأي تسوية لا تشمل تحقيق أهداف الحرب، والتي تتضمن نزع سلاح حزب الله".

وقد انتشر جزء من المقابلة بشكل كبير بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل المغردون معه بشكل واسع، حيث يظهر في الجزء المقتطع من الفيديو ردة فعل غريبة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي لحظة قول وزير الدفاع "نزع سلاح حزب الله"، وكأن التصريح غير مرتب له، أو أنه لم يتم الاتفاق على نزع سلاح الحزب كأحد أهداف الحرب.

حيث نشر أحد المغردين الفيديو معلقا: "شاهد ردّة فعل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي تفاجأ بالهدف الذي حدده وزير الدفاع الجديد للحرب في الشمال".

لتنهال الردود والتعليقات على الفيديو، بين من استنكر التصريح بالقول "هم يعلمون يقينا أنهم لن يستطيعوا القضاء على حماس فكيف يمكنهم القضاء على حزب الله؟"، وفي ذلك إشارة إلى أن جيش الاحتلال الذي لم يتمكن خلال عام من الحرب على قطاع غزة من نزع سلاح المقاومة والقضاء على حماس، حيث إن القطاع محاصر، ولا تملك المقاومة خطوط إمداد يمكن من خلالها تعويض خسائرها في الأسلحة والذخائر، فهل يتمكن من تحقيق هدفه من الحرب في لبنان ضد حزب الله الذي يملك خطوطا خلفية وشبكات إمداد واسعة.

في حين اكتفى آخرون بنشر صور وتصميمات ساخرة من التصريح، بالدلالة إلى الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها جيش الاحتلال في جنوب لبنان، حيث نشر أحدهم صورة مريض يلف الشاش كامل جسده، وبأيدي وأرجل مكسورة ومعلقة إلى الأعلى، وتحيط به، حيث وضع عليه علم الاحتلال، وكتب تعليق "ربحت الحرب".

كما علقت إحدى المغردات على ردة فعل رئيس الأركان قائلة إن المضحك بالأمر أن رئيس الأركان "مستغرب ومتفاجئ من كلام وزير الحرب الإسرائيلي عن نزع سلاح حزب الله"، في حين إن الكثيرين من أبناء لبنان حسموا الموضوع، وكأن هدف نزع سلاح الحزب أمر مسلم به.

وقد كتب معلقون آخرون عن الرد السريع لحزب الله على تصريح وزير الدفاع، حيث أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ باليستية، وتعليقا على ذلك، قال أحدهم إن الأهم من تصريح كاتس هو رد الحزب على التصريح "باستهداف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو في تل أبيب بصواريخ باليستية".

كما سخر أحدهم من التصريح بالقول إن رئيس الأركان انصدم من الهدف الذي حدده الوزير في الجبهة الشمالية، مضيفا: "يبدو أن تقارير وزير الإجرام جاية من جبهة إسناد إسرائيل في لبنان".

ولم يقتصر التفاعل مع تصريح وزير الدفاع في أوساط المغردين العرب، فقد انتشر الفيديو بشكل كبير بين المغردين الإسرائيليين، وشهد تعليقات مشابهة.

فقد نشر المحلل في القناة 12 الإسرائيلية ألموغ بوكر تغريدة قال فيها: "يبدو أن رئيس الأركان فوجئ أيضا بالهدف الذي حدده وزير الدفاع للحرب في الشمال: نزع سلاح حزب الله".

كما قال أحد المعلقين إن المفاجأة التي تظهر في ردة فعل رئيس الأركان تبدو وكأنه يقول "لماذا لم تخبرني أنه يجب القضاء على حزب الله" داعيا إلى تقديمه للعدالة بسبب ردة فعله، وإلا "فالويل لنا من يوم الدين"، بحسب وصفه.

وتعليقا على لغة الجسد التي أظهرها رئيس الأركان، قال آخر غاضبا: "يبدو أن هرتسي هاليفي مرهق من الهراء الذي يتلفظ به وزير الدفاع الغبي كل يوم".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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