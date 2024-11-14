قائد منتخب ألمانيا يأسف لتصرفات فريقه خلال مونديال قطر 2022

قال قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم جوشوا كيميتش، إنه ما كان ينبغي له ولزملائه التعبير عن أنفسهم بهذه "الطريقة السياسية" خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، احتجاجا على الحظر المفروض على شارات الذراع المؤيدة للشواذ.

وأضاف لاعب كرة القدم في مؤتمر صحفي للمنتخب الوطني أمس الأربعاء "أعتقد أننا كفريق ونحن كألمانيا لم نقدم صورة جيدة جدا بشكل عام".

وسُئل كيميتش، الذي تولى قيادة المنتخب الألماني في سبتمبر/أيلول الماضي، عن كيفية استجابة الفريق الألماني للقضايا السياسية الحالية والمقبلة المحيطة بكرة القدم، مع استعداد دونالد ترامب لاستضافة كأس العالم المقبل كرئيس للولايات المتحدة في عام 2026، فأجاب "بشكل عام، نحن اللاعبين يجب أن نتمسك بقيم معينة، خاصة أنا كقائد للمنتخب الوطني. لكن من ناحية أخرى، ليس من واجبنا في أغلب الأحيان أن نعبر عن أنفسنا سياسيا".

واستدرك كيميتش: "لدينا خبراء في بلادنا لهذا الغرض".

ثم أشار لاعب كرة القدم إلى حالة كأس العالم في قطر، حيث أراد اللاعبون الألمان ارتداء شارات مؤيدة للشواذ، ولكن نظرا لأن الفيفا حظر استخدامها، قام لاعبو كرة القدم بتغطية أفواههم أثناء صورة الفريق قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد اليابان.

يتذكر كيميش قائلا: "حاولنا التعبير عن أنفسنا بطريقة سياسية للغاية، وقد أدى ذلك إلى إبعاد القليل من البهجة عن البطولة"، مضيفا أن الفريق الألماني لم يكن يلعب بشكل جيد في ذلك الوقت، وأن الحلقة السياسية جعلت الذاكرة أكثر تعكرا مما كانت ستكون عليه.

وأضاف أن احتجاج الفريق الألماني عام 2022 على الحظر المفروض على شارات الذراع المؤيدة للشواذ لا يزال بمثابة ذكرى "حامضة"، وفق تعبيره.

وأكد بالقول "بصرف النظر عن إنجازاتنا الرياضية، كانت بطولة كأس عالم رائعة من حيث التنظيم والظروف. مرافق تدريب ممتازة وملاعب رائعة".

وصبّت الصحف والجماهير الألمانية جام غضبها على منتخبها الكروي، الذي رجع بخفّي حُنين من الدور الأول لكأس العالم فيفا قطر 2022، ليكرر تجربة مونديال 2018 ويغادر مبكرا المنافسة التي توج بلقبها 4 مرات في السابق.