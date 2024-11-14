موجة غارات إسرائيلية على الضاحية وحزب الله يقصف بلدات حدودية

استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدات جنوبي لبنان، وشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أطلق حزب الله رشقة صاروخية باتجاه بلدات حدودية.

فقد أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم محيط بلدات مجدل زون والناقورة وشمع والمنصوري جنوبي لبنان.

وأفاد المراسل بشن طيران الاحتلال 7 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت حارة حريك ومنطقة برج البراجنة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء تحذيرية لسكان مبان في الضاحية الجنوبية والشويفات العمروسية والغبيري.

وأظهرت لقطات مصورة سحابة دخان تتصاعد من موقع غارة في الضاحية الجنوبية، التي تأتي بعد 6 موجات من الغارات الإسرائيلية على الأقل منذ الثلاثاء.

قصف حزب الله

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 10 صواريخ أطلقت صباح اليوم من لبنان تجاه بلدات في الجليل الأعلى وأشار إلى أنه اعترض بعضها.

هذا، وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بانطلاق صفارات الإنذار في سعسع ودوفيف وبلدات عدة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وتشهد منطقة الجليل منذ معركة طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة– حالة نزوح وتدهور حاد في الوضع الأمني والاقتصادي، بسبب التصعيد العسكري والقصف الصاروخي المستمر من قبل حزب الله.

من جهته، قال حزب الله اليوم إنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لقوات إسرائيلية جنوبي بلدة العديسة وشرقي بلدة مارون الراس وعند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل، كما قال الحزب إنه استهدف مستوطنة سعسع.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب و5 جنود في معركة جنوبي لبنان أصيب فيها أيضا 4 جنود آخرين، بما يرفع عدد قتلاه في جنوب لبنان إلى 53 منذ بدء عملياته.

ووقعت العملية في وقت بدأت فيه قوات من الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني التقدم صوب إحدى القرى التي لم ينشط فيها الجيش الإسرائيلي من قبل.