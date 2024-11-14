قتيلان وجرحى في قصف إسرائيلي على حي المزة بدمشق

قتل شخصان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي جديد استهدف حي المزة في دمشق، بينما أفاد الإعلام الرسمي السوري عن غارة أخرى استهدفت منطقة قدسيا غربي العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا" وسمع دوي انفجارات قوية في الحيين.

الوكالة السورية للأنباء: معلومات أولية عن عدوان "إسرائيلي" يستهدف منطقة المزة بالعاصمة #دمشق. pic.twitter.com/VY1GaDrup0 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) November 14, 2024

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف أصولا ومقار قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق وليس عملية اغتيال، ويأتي في إطار هجمات مخطط لها مسبقا.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجارات في مدينة حمص اليوم الخميس.

وقالت وكالة سانا إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص وسط البلاد.

وأمس الأربعاء، تحدثت الوكالة عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، وقالت إن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" في أجواء ريف حمص الغربي.

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت شنشار وجسر الدف والقصير وحاجز الضبعة في ريف حمص.