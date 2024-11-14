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عاجل| قتيلان وجرحى في القصف الإسرائيلي على حي المزة بدمشق

14/11/2024-|آخر تحديث: 14/11/202404:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل| وسائل إعلام سورية: قتيلان وجرحى في القصف الإسرائيلي على حي المزة بدمشق

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم استهدف أصولا ومقار قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في #دمشق وليس عملية اغتيال

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يشن هجمات في #دمشق تستهدف أصولا تابعة للجهاد الإسلامي

سانا: العدوان الإسرائيلي استهدف مبنيين سكنيين في المزة وقدسيا وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يهاجم أهدافا إرهابية بدمشق في إطار هجمات مخطط لها مسبقا

المصدر : الجزيرة

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