جعجع: على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب

قال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم الخميس إن على حزب الله التخلي عن سلاحه لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، دعا جعجع حزب الله والدولة اللبنانية لتنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية لحل الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة.

وأبدى زعيم حزب القوات اللبنانية معارضته قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوة.

وقال جعجع إنه لا يرى إمكانية اندلاع حرب أهلية في لبنان، مؤكدا أن حزبه لا يريد أن تبدأ تلك الحرب.

واعتبر أن ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية الشديدة تشكل فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. كما اعتبر أن نزوح اللبنانيين الشيعة إلى مناطق سنية ومسيحية من شأنه إثارة مشاكل في بلد يعاني اقتصاديا.

وقال زعيم القوات اللبنانية إنه مع تدمير البنية التحتية لحزب الله ومستودعاته يتم تدمير جزء كبير من لبنان، مضيفا أن هذا هو الثمن الذي يدفعه البلد.

ومنذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي واسع خلف آلاف القتلى والجرحى ونحو 1.5 مليون نازح ودمارا واسعا في جنوب وشرق البلاد وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.