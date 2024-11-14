اعتقال العشرات في أمستردام رفعوا شعارات تتضامن مع فلسطين وتدين الإبادة

اعتقلت الشرطة الهولندية عشرات الأشخاص مساء الأربعاء خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط أمستردام، وذلك في تحد لحظر فرض الأسبوع الماضي بعد أعمال عنف اندلعت قبل وبعد مباراة لكرة القدم بين ناديي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي بين مؤيدين لفلسطين وآخرين لإسرائيل.

وتجمّع المتظاهرون في ساحة دام وسط أمستردام وقد ارتدوا كوفيات وأطلقوا هتافات، قبل أن تحاصرهم قوات مكافحة الشغب وتعتقلهم وتضعهم على متن حافلات كانت تنتظر في المكان، وفق ما أفادت مصادر صحفية.

وهتف عشرات المتظاهرين الذين رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية "أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية"، و"حرروا فلسطين".

وتعتقل الشرطة في هولندا -والتي تتمتع بصلاحيات واسعة للتفتيش والاحتجاز بالعاصمة- مئات المتظاهرين أو تقوم بإبعادهم منذ اشتباكات الأسبوع الماضي بموجب إجراءات الطوارئ المفروضة حتى اليوم الخميس.

ونقلت رويترز عن المتظاهر ماكس فان دن بيرغ (32 عاما) "نقول: حرروا فلسطين، توقفوا عن قتل الأبرياء، توقفوا عن قتل الأطفال"، داعيا هولندا إلى وقف دعمها لإسرائيل.

خلفيات الأحداث

وقالت إدارة شرطة أمستردام عن أعمال عنف الأسبوع الماضي إن مشجعي مكابي هاجموا سيارة أجرة وأحرقوا علم فلسطين وطاردتهم جماعات مناهضة لإسرائيل على دراجات نارية وضربتهم بعد نداء عبر الإنترنت لسائقي سيارات الأجرة.

وتلقى 5 أشخاص العلاج من إصابات وأُطلق سراحهم من المستشفيات، في حين رافقت الشرطة المئات من مشجعي مكابي إلى فنادقهم.

وندد ساسة إسرائيليون وهولنديون بأعمال العنف، ووصفوها بأنها معادية للسامية، وردّ المؤيدون للفلسطينيين أن الهجمات كانت ردا على هجوم شنه أنصار مكابي تل أبيب وهتافات استفزازية معادية للعرب.

ولا يزال 4 من بين 62 مشتبها بهم اعتقلوا خلال أعمال العنف -بمن في ذلك 10 إسرائيليين- قيد الاحتجاز، وما زالت الشرطة تبحث عن مشتبه بهم.

وتم اعتقال المزيد من الأشخاص خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الاثنين الماضي في حي غرب أمستردام الذي تقطنه أغلبية من المهاجرين، حيث يتعاطف الشباب الهولنديون من أصول مغاربية مع الفلسطينيين في غزة.

وقبل أيام، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غدعون ساعر عن استياء تل أبيب من عدد الاعتقالات -والذي وصفه بـ"القليل للغاية"- عقب الاشتباكات التي وقعت في أمستردام الأسبوع الماضي بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي وأنصار فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وقال ساعر للصحفيين حينها إن رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما أبلغته بتشكيل فريق تحقيق خاص للبحث في ملابسات الحادثة، لكنه أضاف أن "عدد الاعتقالات حتى الآن قليل للغاية".

وشهدت أمستردام اشتباكات عنيفة يوم الجمعة الماضي، إذ أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال نحو 60 شخصا على هامش المباراة، وقد أسفرت الصدامات عن إصابة ما بين 20 و30 من مشجعي مكابي تل أبيب إثر تعرضهم لهجوم من مجموعات لبّت -حسب الشرطة- دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت السلطات الهولندية إلى أن هذه الحادثة تأتي وسط تصاعد في الحوادث "المعادية للسامية" والمناهضة لإسرائيل منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.