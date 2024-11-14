عائلات أسرى إسرائيليين تدعو ترامب وبايدن للعمل معا لإطلاقهم

ناشدت عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، العمل على التوصل إلى اتفاق لتحريرهم قبل الشتاء.

ويزور وفد من الأسرى الإسرائيليين، الذين أُطلق سراحهم وأقارب محتجزين، العاصمة الإيطالية روما لعقد اجتماعات مع مختلف فئات المجتمع، ومن بينها الطائفة اليهودية بإيطاليا والبابا فرانشيسكو.

وقال الوفد -خلال مؤتمر صحفي- إن هناك حاجة للتوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة جميع المحتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع الدعوة لضرورة عمل بايدن وترامب معا في هذا الاتجاه.

وقالت عضو الوفد شارون ليفشيتز "نتمنى أن يعمل بايدن وترامب معا الآن لاستعادة المحتجزين قبل الشتاء.. الأمر صعب جدا عليهم، ولا يمكن أن نتوقع منهم الانتظار لشتاء آخر".

وأضافت أن "الأمر لا يتعلق باليسار أو اليمين، يتعين على الجميع أن يتحدوا".

وذكر الفاتيكان أن بعض المشاركين في اللقاء مع البابا فرانشيسكو عرضوا عليه ملصقات عليها صور أقاربهم وأسماءهم وأعمارهم.

يذكر أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما تقول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عشرات منهم قُتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع.