سفير السودان بالدوحة يعرض انتهاكات الدعم السريع ويشيد بقطر

عقد سفير السودان لدى دولة قطر أحمد عبد الرحمن سوار الذهب الخميس مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الأوضاع في السودان وانتهاكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين.

وقال سوار الذهب إن ما وصفها بالمليشيا المتمردة لا تزال مستمرة في عمليات القتل الممنهج ضد المدنيين، وخاصة شرقي ولاية الجزيرة.

وأشار السفير السوداني إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت في الأيام الماضية مجازر بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، مشيرا إلى أن انتهاكات تلك القوات تشمل القتل والاختطاف والسرقة.

وطالب سوار الذهب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد الانتهاكات الجارية بولاية الجزيرة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها "المليشيا المتمردة"، كما طالب بإعلان قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية".

وحث السفير السوداني بالدوحة المجتمع الدولي على الضغط على قوات الدعم السريع لتنفيذ إعلان جدة الذي تم التوصل إليه عام 2023 بوصفه الطريق التي يمكن أن تؤدي لإحلال السلام، والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع.

واعتبر أنه لولا الدعم الخارجي بالأموال والمرتزقة لما تمكنت "القوات المتمردة" من الاستمرار في القتال حتى اليوم، ولتمكن الجيش السوداني منذ الأسابيع الأولى من القضاء على "التمرد".

وشكر السفير سوار الذهب دولة قطر على المساعدات الإنسانية التي تقدمها للسودان، بما في ذلك المساعدات الطبية، وقال إن الجسر الجوي بين قطر ومدينة بورتسودان لا يزال مستمرا.

وقال سوار الذهب إن السودان لن ينسى الوقفة التاريخية لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب السوداني.