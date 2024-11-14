قطر وتركيا توقعان 8 اتفاقيات في مجالات منها التجارة والدفاع

وقّعت قطر وتركيا، اليوم الخميس، في أنقرة على 8 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وترأس الشيخ تميم وأردوغان الاجتماع العاشر للجنة التركية القطرية الإستراتيجية العليا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وعقب الاجتماع وقع المسؤولون في البلدين على 8 اتفاقيات، شملت مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات، ومجال الإعلام والاتصال.

كما أبرمت وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقية للتعاون الفني، وأخرى للتعاون العسكري.

ووقّع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال المساعدات الإنسانية، وعلى برنامج تنفيذي لعامي 2025-2026 في مجال الشباب والرياضة.

كما أبرمت حكومتا البلدين اتفاقية تعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، ووقّعتا على إعلان نوايا لتسهيل التجارة.

وختاما وقّع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان على بيان "الاجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحثا في وقت سابق اليوم العلاقات الثنائية، إضافة إلى شؤون إقليمية، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتطرقت المباحثات إلى المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.