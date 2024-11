تحقيق بمزاعم عنف إثر توقيف متظاهرين مؤيدين لفلسطين بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب رجال أمن أعمال عنف خلال تفريق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة أمستردام.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بعض عناصر شرطة مكافحة الشغب يصيحون بمتظاهرين ويضربونهم بهراوات، بعد إطلاق سراحهم على تخوم المدينة إثر توقيف نحو 281 منهم.

ونُقل الموقوفون على متن حافلات من ساحة دام في وسط المدينة، حيث احتشدوا وقاوم البعض منهم محاولة اعتقاله.

وتجمّع مئات المتظاهرين في ساحة دام، وقد وضعوا كوفيات وأطلقوا هتافات، بالرغم من حظر التجمع الساري حتى اليوم الخميس إثر الاشتباكات العنيفة مع مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم الأسبوع الماضي في هولندا.

ومُنح استثناء مأذون به لتظاهرة، الأربعاء، شريطة أن تقام في موقع بعيد عن وسط المدينة.

Dam Square demonstration.

50 people surrounded by police. A few arrested.

A crowd of 500 people around the square sympathising. #Amsterdam ©️iAnnet pic.twitter.com/6onuCxnkqd

— iAnnet 🦋 (@iAnnetnl) November 13, 2024