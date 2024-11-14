اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لبناء "قبة حديدية" بملياري دولار

تجري اليونان محادثات مع إسرائيل لبناء نظام القبة الحديدية الدفاعي المضاد للطائرات والصواريخ، بتكلفة تُقدَّر بنحو 2.11 مليار دولار، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث القوات المسلحة اليونانية عقب تعافي البلاد من أزمة ديون طويلة الأمد.

ومن المرجح أن تحاكي هذه الدفاعات نظام القبة الحديدية الإسرائيلي وغيره من الأنظمة التي تعترض الصواريخ قصيرة وطويلة المدى التي يتم إطلاقها خلال ضربات تُنفذ من مجموعات مسلحة أو دول مجاورة.

وقال مصدر مطلع لرويترز -بعد إفادة سرية من وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس- إن "الخطة هي إنشاء نظام متعدد الطبقات مضاد للطائرات والطائرات المسيرة.. ونجري حاليا مناقشات مع إسرائيل".

وأضاف ديندياس: "تهدف جهودنا إلى الانتقال السريع لقواتنا المسلحة إلى القرن الـ21".

وأكد مسؤول ثان حجم الاتفاق المحتمل، مضيفا أن اليونان بحاجة إلى إنفاق نحو 13 مليار دولار بحلول 2035 لتحديث قواتها المسلحة.

وتشكل الدفاعات الجوية جزءا من خطة أثينا العشرية للمشتريات العسكرية، وتشمل الحصول على ما يصل إلى 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز إف-35 وطائرات مسيرة من الولايات المتحدة و4 فرقاطات من طراز بيلارا ومقاتلات رافال من فرنسا.

وتستخدم اليونان حاليا صواريخ باتريوت الأميركية وأنظمة إس-300 الروسية القديمة لحماية مجالها الجوي.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين اليونان وتركيا، جارتها الشرقية الأكبر حجما، فإن البلدين لا يزالان على خلاف بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك الحدود البحرية وموارد الطاقة والمجال الجوي في شرق البحر المتوسط.

وتحرص اليونان على الاستثمار في دفاعاتها لمجاراة تركيا التي تعمل أيضا على تطوير دفاعاتها الجوية، وذلك رغم تحسن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤخرا.