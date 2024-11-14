فصيل عراقي يهاجم بالمسيّرات "هدفا حيويا" في إيلات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الأربعاء أنها هاجمت بالمسيّرات هدفا حيويا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

ونشر الفصيل العراقي لقطات قال إنها لإطلاق مسيّرات باتجاه إيلات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن سفينة حربية اعترضت مسيّرة أطلقت من الشرق باتجاه منطقة إيلات.

ودعما للمقاومة في قطاع غزة تشن فصائل مسلحة عراقية منذ أشهر هجمات عدة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف إسرائيلية، بينها إيلات (جنوب)، وتواصل هجماتها مع توسيع تل أبيب عدوانها ليشمل لبنان.

وبدعم أميركي يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغت حصيلة العدوان على غزة أكثر من 43 ألفا و600 شهيد وأكثر من 102 ألف و929 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، إذ يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.