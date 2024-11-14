مداهمات واعتقالات وسط اشتباكات مع الاحتلال بمدن وبلدات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من بلدات وقرى الضفة الغربية، وداهمت منازل فلسطينيين، في حين وقعت اشتباكات مع مقاومين في جنين وطوباس.

فقد أفادت مصادر محلية فلسطينية بإطلاق نار، فجر اليوم الخميس، استهدف حاجز عورتا العسكري شرقي مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات خاصة إسرائيلية من المستعربين تسللت إلى البلدة القديمة بنابلس قبل أن تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة وشارع حطين ومنطقة الدوار وراس العين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من البلدة القديمة بعد أن حاصرت منزلا واقتحمته، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية.

كما اقتحم الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس، وأطلق قنابل الضوء والصوت صوب منازل المواطنين قبل انسحابها ونشرها آليات عند النقطة العسكرية المقامة عند مدخل البلدة.

اقتحامات جنين

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي تعنك والطيبة في جنين، وقالت مصادر للجزيرة إن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وقعت قبل انسحابها.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن آليات عسكرية توغلت في بلدات رمانة وعانين والطيبة غربي مدينة جنين، حيث دهمت عددا من البيوت، واعتقلت فلسطينيا من الطيبة.

وفي طوباس شمالي الضفة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة طمون في الجنوب.

واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات إسرائيلية في البلدة، وأفادت مصادر محلية بمداهمة قوات الاحتلال عددا من المنازل بالبلدة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "أم ركبة" جنوبا، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المدمع تجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات، كما تمركزت قوات للاحتلال فيما بعد في مناطق البوابة ومحيط الجامع والتل.

وفي طولكرم، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى عزبة الجراد شرقي طولكرم، وحاصرت منزلا لتدفع بتعزيزات عسكرية وجرافة صوبه بذريعة وجود مطلوبين بداخله.

وطالبت قوات الاحتلال مَن في المنزل عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم. وأفادت مصادر محلية بتحليق طائرة مسيرة فوق المنزل المحاصر.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته واقتحاماته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 781 شهيدا، ونحو 6300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.