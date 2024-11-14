الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي

احتفظ الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز هيمنة المحافظين على الكونغرس ويمنح الرئيس المنتخب دونالد ترامب هامشا مريحا للمناورة، وذلك بعد أسبوع من فوزه الساحق في الانتخابات التي منحته فترة ولاية ثانية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أميركية مساء الأربعاء.

وكشفت نتائج تقديرية لشبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" أن الجمهوريين حصلوا على 218 من أصل 435 مقعدا هي العدد الكلي للنواب، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.

وعقب هذه الانتخابات ظفر الجمهوريون برئاسة البلاد والأغلبية في غرفتي الكونغرس الأميركي، مما من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا لدونالد ترامب (78 عاما) العائد إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

وقال النائب الجمهوري مايك جونسون -الذي من المرتقب أن يبقى رئيسا لمجلس النواب- "كان فوزا حاسما في أنحاء الأمة كافة، ويريدنا الناس أن نطبق برنامج أميركا أولا".

ومن خلال فوزه بمجلس النواب أيضا سيتمتع ترامب (الرئيس الـ47 للولايات المتحدة) بسلطة واسعة لتنفيذ أجندته السياسية، بما في ذلك فرض قوانين متشددة خاصة بالهجرة وتخفيضات ضريبية وإزالة الضوابط التنظيمية دون معارضة كبيرة من الديمقراطيين.

وخلال الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري فاز دونالد ترامب بالتصويت الشعبي مع 50.2% على منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس، بحسب "ان بي سي نيوز"، كما ظفر أيضا بالتصويت الحاسم في كل من الولايات المتأرجحة السبع ليحصل على 312 صوتا في المجمع الانتخابي.