قبل أيام من استضافة قمة العشرين.. قتيل بعد تفجيرين في البرازيل

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارين في موقف سيارات ساحة السلطات الثلاث في العاصمة البرازيلية، برازيليا، قرب المحكمة الفدرالية العليا، مما أدى إلى مقتل شخص، واندلاع حريق في إحدى السيارات المركونة قرب المبنى.

وقال مسؤولون إن شخصا انتحر بتفجير قنبلة قرب المحكمة العليا في البرازيل بعد محاولته دخول المبنى مساء أمس الأربعاء، وهو ما يثير مخاوف أمنية قبل استضافة البلاد لقادة مجموعة العشرين.

ويأتي الانفجاران قبل 5 أيام من اجتماع دول المجموعة في ريو دي جانيرو، والذي ستعقبه زيارة سيقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للعاصمة برازيليا.

ووقع الانفجار الأول مساء أمس الأربعاء في موقف سيارات مجاور لمبنى المحكمة، فيما وقع الثاني بعد ثوان أمام المحكمة حيث عثر على جثة الرجل.

وقالت المسؤولة المحلية سيلينا ليو إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل انتحر باستخدام متفجرات بعد محاولته دخول المحكمة العليا. وأوضحت أنه كان مالك سيارة كانت متوقفة في مكان قريب وأدى انفجار آخر فيها إلى فتح صندوقها الخلفي.

وأكدت أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث كان انتحارا، ولم يصب أي شخص آخر بأذى.

ووقع الانفجاران قرب ساحة السلطات الثلاث، وهي ساحة شهيرة في برازيليا تربط بين المباني الرئيسية للأذرع الثلاث للحكومة الاتحادية في البرازيل.

وكانت الساحة مسرحا لأعمال شغب في يناير/كانون الثاني من العام الماضي عندما نهب أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو المباني احتجاجا على هزيمته الانتخابية.

وقالت المحكمة العليا في بيان إن قضاة المحكمة كانوا قد أنهوا للتو جلسة عامة عندما وقع الانفجاران وإنه تم إجلاؤهم بسرعة.

وكان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد غادر القصر التنفيذي قبل وقت قصير من وقوع الانفجارين.