مجازر جديدة في غزة والمقاومة تقصف قوات الاحتلال بمحور نتساريم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و112 مصابا، في حين استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بقذائف الهاون في مدينة غزة ومحور نتساريم.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بسقوط 20 شهيدا منذ صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

وأكد مصدر طبي للجزيرة أن نحو ألفي شهيد و6 آلاف جريح سقطوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جباليا وشمال غزة منذ 41 يوما.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين بالقرب من مسجد العمري في جباليا البلد، شمالي القطاع، وأشار المراسل -نقلا عن أطباء في المستشفى المعمداني- إلى أن حالة بعض المصابين خطرة.

وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم أطفال، إثر غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت مدنيين في حي الشيخ رضوان، غربي المدينة، ونقلت فرق الإنقاذ المصابين وجثامين الشهداء إلى عيادة الشيخ رضوان.

تفجير المنازل

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال نسف، صباح اليوم، مباني سكنية في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم جباليا، شمال مدينة غزة.

وأظهرت صور متداولة لحظة تفجير قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في المخيم المكتظ بالسكان.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأضاف مراسل الجزيرة أن العائلات المحاصرة في مناطق مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا يطالبون بإخراجهم من المنطقة، بسبب القصف الكثيف والمستمر على المنطقة.

كما قال مراسل الجزيرة في غزة إن طائرة مروحية قصفت شقة في شارع النفق، وسط مدينة غزة، ما أدى لوقوع مصابين بينهم أطفال، وقد وصف أطباء بالمستشفى المعمداني حالة بعضهم بالخطرة.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43 ألفا و736 شهيدا، و103 آلاف و370 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبجانب القتلى والمصابين، فإن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة -بدعم أميركي مطلق- خلفت ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المقاومة تقصف الاحتلال

على الصعيد الميداني في قطاع غزة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة الواحة، شمال مدينة غزة، بقذائف الهاون.

كما بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– صورا قالت إنها تظهر قصفها مواقع جيش الاحتلال في محور نتساريم، وسط قطاع غزة، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى و"لواء العامودي" التابع لكتائب شهداء الأقصى.

وأظهرت الصور تجهيز القذائف وإطلاقها من داخل أحد البيوت المدمرة، وتوعد المقاتلون أنهم سيواصلون "قصف قوات العدو انتقاما لما يحدث لسكان شمال القطاع، والتهجير القسري" الذي يتعرضون له.

وتواصل المقاومة قصف قوات الاحتلال في نتساريم، حيث أعلنت كتائب القسام أمس الأربعاء أنها استهدفت -بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل- قوات الاحتلال المتمركزة في المحور بصواريخ 107.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الفرقة "162"، وألوية كفير وغفعاتي و"401″، تواصل القتال المكثف في بيت لاهيا وجباليا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت في الساعات الـ24 الماضية على العديد من الأسلحة، وقامت بتصفية عشرات المسلحين خلال القتال، ومن خلال ضربات جوية لسلاح الجو.

وفي رفح، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت مستودع أسلحة.