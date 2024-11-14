إسرائيل توسّع توغلها البري وحزب الله يستهدف حيفا وقاعدتين عسكريتين

وسع الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس توغله في جنوبي لبنان، في حين قصف حزب الله مدينة حيفا قاعدتين ومواقع عسكرية إسرائيلية أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن وحدات إيغوز ودوفدفان وماغلان بدأت العمل في مناطق جديدة بالجنوب اللبناني تحت قيادة فرقة الجليل.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن تقدم قواته في جنوب لبنان بعد أن أوردت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء تقارير عن بدء المرحلة الثانية من العملية البرية.

مئات الأمتار

وفي تطورات المعارك، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله في القطاع الغربي من الحدود مع إسرائيل، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 11 عسكريا بجبهة لبنان خلال يوم واحد.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم من مقتل 6 جنود إسرائيليين من لواء غولاني خلال كمين نصبه لهم مقاتلو حزب الله داخل مبنى قصفته الطائراته الإسرائيلية قبيل العملية.

وقال مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إن القوات الإسرائيلية لم تتقدم منذ بدء العملية البرية سوى مئات من الأمتار خلف الحدود.

وأضاف أنه ليس هناك حتى الآن تحرك في العمق اللبناني من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت حددت هدفا لها وهو الوصول إلى مجرى نهر الليطاني، الذي تعتقد أن حزب الله يستخدمه لإطلاق الصواريخ بكثافة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وتابع أن القوات الإسرائيلية توغلت في الأسابيع الماضية باتجاه بلدات الطيبة ومركبا ورب ثلاثين ثم انسحبت منها باتجاه المنطقة القريبة من الحدود.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر خلال الأيام الثلاثة الماضية تحذيرا لهذه البلدات، حيث دعا لإخلائها علما أنها خالية من السكان، مرجحا أن تقوم قوات الاحتلال بعمل ما في هذه المنطقة.

كما أشار إلى احتمال أن يحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة على مناطق يحاول انطلاقا منها التوغل نحو مدينة بيت جبيل.

وذكّر مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي حاول خلال حرب عام 2006 الوصول إلى وديان إستراتيجية بينها وادي الحجير الذي يمر من مدينة بيت جبيل لكنه واجه مقاومة شرسة من حزب الله.

وبدأت إسرائيل العملية البرية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في محاولة لإبعاد حزب الله إلى، ولكن قواتها لم تحرز إلا تقدما محدودا، حيث واجهت مذاك مقاومة عنيفة من حزب الله، وتكبدت عشرات القتلى.

ودخلت قوات إسرائيلية بعض القرى والبلدات المتاخمة للحدود بعد أن قصفتها الطائرات والمدفعية على مدى أيام وقامت بتفجير مبان فيها قبل أن تنسحب منها.

ضربات متبادلة

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقبيل هذه الغارات، دعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء مبان في منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه هاجم خلال اليومين الأخيرين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية.

وفي منطقة البقاع شرقي لبنان، قصفت الطائرات الإسرائيلية حي الشعب في مدينة بعلبك مما اسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخري.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي أحياء في مدينة النبطية، وبلدات في صور وبنت جبيل جنوبي لبنان، وبالتزامن قصف المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات زبقين والمنصوري ومجدل زون.

لقطات ترصد سقوط وانفجار مسيرة أُطلقت من جنوب #لبنان في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/xRDZzELYUq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 14, 2024

في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية باتجاه حيفا ونهاريا بعد أن أعلن أمس استهدف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وقال الجيش لجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا واعترض معظمها.

كما أشار إلى سقوط صواريخ في الجليل وانفجار مسيّرة في رأس الناقورة بالجليل الغربي.

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف برشقة صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا.

كما قال إنه قصف بالصواريخ قاعدة لوجستية للفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا، وهاجم بمسيرات انقضاضية ثكنات عسكرية ومستوطنات بالجليل وتجمعات للجيش الإسرائيلي قرب الحدود.

ومنذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي واسع خلف نحو 3400 قتيل وما يزيد عن 14 ألف مصاب، فضلا عن دمار كبير في القرى والبلدات، خاصة في جنوب وشرق البلاد.