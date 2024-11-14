إسرائيل تعلن قصف طرق وجسور لنقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت الأربعاء على محاور تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية ادعى أنها تستخدم لنقل الأسلحة والذخيرة إلى حزب الله.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري إن الهجوم الجوي الإسرائيلي استهدف جسورا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص، مما تسبب في أضرار جسيمة وإخراجها من الخدمة.

وفي بيان نشره على حسابه في منصة إكس مساء الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ في الأشهر الأخيرة العديد من الهجمات من أجل الحد من نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، حسب قوله.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن قصف هذه المحاور يشكل ضربة أخرى لقدرات الوحدة 4400 (في حزب الله) المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، وفق ادعائه.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الأسلحة تستخدم لتنفيذ هجمات ضد قواته والجبهة الداخلية.

وقبل ساعات من البيان الإسرائيلي ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافا "معادية" فوق القصير في ريف حمص وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الجيش الإسرائيلي شن غارة من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا جسورا على نهر العاصي والطرق على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص.

وأشار المصدر إلى وقوع أضرار كبيرة في هذه الجسور والطرق وخروجها من الخدمة.

وأكدت مصادر حقوقية سورية تنفيذ طائرات عسكرية إسرائيلية غارات على جسور وحواجز تابعة لقوات النظام السوري، وأشارت إلى إصابة 15 شخصا من قوات النظام وفصائل موالية، وذلك في حصيلة أولية.

#عاجل | سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مستودعات أسلحة ومقرات لمليشيا حزب الله ومليشيات موالية لإيران قرب #شنشار وجسر الدف و #القصير وحاجز الضبعة في محافظة #حمص pic.twitter.com/Ci4JQOHWK3 — HORRYA PRESS – حرية برس (@horryapress) November 13, 2024

تكثيف وتيرة القصف

وعلى وقع الحرب في لبنان كثفت إسرائيل في الأسابيع الماضية وتيرة استهدافها مناطق حدودية تضم معابر بين لبنان وسوريا، مما أسفر عن خروج معبرين رئيسيين من الخدمة هما معبر جديدة يابوس- المصنع، وهو الأبرز بين البلدين، ومعبر جوسيه- القاع.

كما استهدفت معابر وطرقا غير قانونية في منطقة القصير وجسرا في البلدة يصل بين ضفتي نهر العاصي.

وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من لبنان متوجهين إلى سوريا خلال شهر ونيف منذ بدء جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة على حزب الله، وفق ما ذكرت السلطات اللبنانية.

ومنذ 2011 تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لحزب الله وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي وسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.