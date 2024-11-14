إسرائيل بصدد سن قانون يمنع رفع علم فلسطين في الجامعات

تسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمرير مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية والمؤسسات المدعومة من الدولة، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست هذا القانون في جلستها المقبلة الأحد القادم.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) اليوم الخميس إن هذا القانون سيطبق على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسينص على فرض غرامة على المخالفين بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل جديد (2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة.

وأضافت أنه بحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست نسيم فيتوري، من حزب الليكود (اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، سيكون من الممكن تفريق التجمعات وحتى معاقبة المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل.

وأشارت إلى أنه من بين الهيئات التي تمولها الدولة الجامعات، التي تشهد بين الحين والآخر احتجاجات يرفع خلالها الطلاب والطالبات الأعلام الفلسطينية.

وكثيرا ما ينظم الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية احتجاجات ضد السياسات الإسرائيلية يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها نائب عن حزب الليكود اقتراحا لحظر رفع علم فلسطين في مؤسسات الدولة أو في الجامعات، وفرض غرامات أو العقوبة بالسجن لمن يرفع علم فلسطين.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.