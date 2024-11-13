روسيا تطالب إسرائيل بعدم تنفيذ ضربات قرب قاعدة لها بسوريا

طلبت روسيا من إسرائيل الامتناع عن تنفيذ ضربات جوية قرب قاعدتها العسكرية في سوريا، كما حصل في أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما ذكر مسؤول روسي كبير اليوم الأربعاء.

وقال ألكسندر لافرنتييف موفد الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط الأربعاء لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية إن "إسرائيل نفذت ضربة جوية قريبة جدا من قاعدة حميميم"، مشيرا إلى أن "العسكريين الروس أبلغوا المسؤولين الإسرائيليين أن مثل هذه العمليات من شأنها أن تعرّض حياة الروس الموجودين هناك للخطر، وهذا غير مقبول".

وعبر لافرنتييف عن أمله بألا يتكرر هذا الحدث الذي حصل في أكتوبر/تشرين الأول مجددا.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قالت في 17 أكتوبر/تشرين الأول إن إسرائيل نفذت غارة على مدخل مدينة اللاذقية، وتحدثت تقارير إعلامية أنها استهدفت مستودعا للسلاح.

وتقع قاعدة حميميم الجوية الروسية على مقربة من محافظة اللاذقية.

وتعرضت سوريا على مدار السنوات الماضية إلى مئات الهجمات الإسرائيلية، استهدفت بشكل رئيسي مواقع للجيش السوري ولمقاتلين مدعومين من إيران، بما في ذلك مواقع لحزب الله اللبناني. وكثفت إسرائيل ضرباتها منذ اندلاع الحرب بينها وبين حزب الله في لبنان.

ونادرا ما تعلّق السلطات الإسرائيلية على ضربات بعينها في سوريا، لكنها أكدت مرارا أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في جارتها الشمالية.