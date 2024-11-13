مقتل 7 جنود إسرائيليين وحزب الله يستهدف مقر وزارة الدفاع بتل أبيب

أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله أنه هاجم بمسيّرات انقضاضية نوعية للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان في تل أبيب.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفا أنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل، وأنه اعترض معظمها، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا سقط على منزل في معالوت ترشيحا بالجليل الغربي.

ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف برشقات صاروخية قاعدة لوجستية للفرقة "146" في الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة نهاريا، وتجمعا للجنود في مستوطنة سعسع، إضافة إلى قصفه مستوطنة كفار فراديم.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية شرق بلدة مارون الراس، في جنوب لبنان.

وبث الحزب صورا قال إنها لاستهداف قاعدة "تل نوف" الجوية، التابعة للجيش الإسرائيلي، جنوب شرق تل أبيب.

كما قال إنه قصف برشقة صاروخية مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين.

ضحايا لبنانيون

في السياق ذاته، قال حزب الله إنه هاجم بمسيرات انقضاضية نوعية للمرة الأولى قاعدة الكرياه، وهي مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان في تل أبيب.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 15، إثر غارة إسرائيلية على دوحة عرمون، في جبل لبنان فجر اليوم.

وقال مراسل الجزيرة إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المباني في المنطقة فجر اليوم، وأطلقت صواريخ باتجاه مبنى يقطنه نازحون، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، بالإضافة إلى أضرار مادية واسعة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة أحياء من منطقتي حارة حريك والغبيري، وتسببت الغارات في دمار واسع بالمباني المستهدفة والمواقع المحيطة بها.

وتأتي هذه الغارات في أعقاب تهديدات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية.

كما قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا جنوبي لبنان.

وأضاف المراسل أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3287 قتيلا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح.