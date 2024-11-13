مشاهد تظهر استهداف القسام لجنود وآليات الاحتلال وسط مخيم جباليا

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها لالتحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور التوغل البري وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف القسام لقوة إسرائيلية كانت متحصنة داخل أحد المنازل قرب مستشفى "اليمن السعيد" وسط جباليا.

وتضمنت المشاهد أيضا عملية تجهيز العبوات، ثم تفجير عبوة جانبية في دبابة ميركافا قرب مفترق البراوي، حيث تصاعد منها دخانا كثيفا جراء الانفجار.

كما استهدف مقاتلو القسام -حسب ما ورد في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة- طاقم صيانة إسرائيلي بعبوة "سجيل" المضادة للأفراد، بالإضافة إلى تفجيرهم ناقلة جند بعبوة شواظ أرضية قرب مفترق البراوي.

وتواصل كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال في مختلف مناطق القطاع، وأعلنت القسام في وقت سابق أن مقاتليها أجهزوا من المسافة صفر على قوة إسرائيلية راجلة، بعد استهدافها بقذيفة "آر بي جي" مضادة للأفراد ثم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت القسام استهداف ناقلتي جند بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، وجرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا.