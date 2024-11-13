مجزرتان في خان يونس وجباليا واحتدام المعارك شمال غزة

ارتكب الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- مجزرة بحق النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس وأخرى في جباليا، بينما تحتدم المعارك شمالي قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة منذ أسابيع.

ففي منطقة المواصي الساحلية التي يدعي جيش الاحتلال أنها "إنسانية" وتضم أعدادا كبيرة من النازحين، قصفت مُسيرة إسرائيلية منزلا غرب مدينة خان يونس مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم أطفال.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد طفل وإصابة أكثر من 20 شخصا في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائلي اليوم مرارا خيام النازحين بهذه المنطقة، وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر غارة عنيفة وحالة من الذعر بين الموجودين في المنطقة.

شاهد : 8 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو طه قرب مسجد القبة في مواصي خانيونس pic.twitter.com/7GosZXtibK — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) November 13, 2024

وشرق خان يونس، استهدف قصف إسرائيلي محيط المستشفى الجزائري مما أسفر عن استشهاد مواطن.

كما استهدفت غارات عنيفة بلدة بني سهيلا شرق هذه المدينة، بينما تصاعدت سحب الدخان من المناطق التي تعرضت للقصف.

وشمالي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا.

وفي بيت لاهيا القريبة، استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مصابين كانوا على متن عربة أثناء محاولتهم الوصول إلى بوابة مستشفى كمال عدوان.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال استهدفت مرارا مصابين ينزفون في الطرقات أو أثناء وصولهم إلى المستشفيات مما أدى إلى استشهادهم.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1500 مواطن وتهجير آلاف نحو مدينة غزة من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وشرق مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف استهدف مواطنين في حي الشجاعية، وأكد الأهالي أنهم يتعرضون لقصف مدفعي إسرائيلي يومي بهدف تدمير ما تبقى من منازل للفلسطينيين في هذه المنطقة.

مجازر جديدة

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 26 فلسطينيا استشهدوا في غارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وقد وصل جراءها للمستشفيات جثث 47 شهيدا بالإضافة إلى 182 مواطنا مصابا.

وفي إحصائية حديثة، قالت الوزارة الفلسطينية إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر ارتفع إلى 43 ألفا و712 شهيدا، و103 آلاف و258 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

معارك محتدمة

وفي التطورات العسكرية، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في محاور التوغل الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم أن مقاتليها -بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل- استهدفوا قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ من طراز "107".

وكانت الكتائب بثت صورا قالت إنها لالتحام مقاتليها مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور التوغل وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم أن مقاتليها في مدينة غزة قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال شرق حي الشجاعية.

وفي السياق، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم أنها قصفت برشقة صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخا -أطلق من غزة اليوم- وإنه سقط في منطقة مفتوحة قرب إيريز في غلاف غزة.

وقد تعرض الجيش الإسرائيلي الأيام الماضية لضربات عدة شمالي قطاع غزة مما أسفر عن مقتل عدد من جنوده.

وأعلنت كتائب القسام أمس أنها نفذت 10 عمليات ضد قوات الاحتلال بالمنطقة، مؤكدة مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين.