كيف تفاعل مغردون مع تعيين أغنى رجل في العالم وزيرا في فريق ترامب؟

دخل رجل الأعمال إيلون ماسك وعلى رقبته ابنه ذو الـ4 سنوات "إكس إيه آي إيه -12" (X AE A-12) وهو يسلم على الصحفيين والحاضرين في طريقه لحضور حفل فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.

ولم يكن حضور ماسك مكافئة رمزية من ترامب على جهوده في الحملة الانتخابية، بل تمهيدا لإعلان تعيينه في منصب مستحدث وزيرا "للكفاءة الحكومية" ضمن فريق ترامب الحكومي.

هذا التكليف أثار تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الخبر بين من سخروا لاهتمام ترامب "المبالغ فيه" بأغنى رجل في العالم، وبين من استحسنوا أثر ذلك على العملات الرقمية، والاقتصاد الأميركي.

ورأى آخرون أن تعيين ماسك في المنصب ينم عن رغبته القديمة في إعادة هيكلة البيروقراطية الأميركية، في حين عبر آخرون من مخاوفهم حول اجتماع الرجلين في الحكومة.

واعتبر مدير معهد العلوم السياسية في بيروت سامي نادر أن تعيين ترامب لإيلون ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية يأتي في إطار "العودة إلى مبادئ الحزب الجمهوري والاقتصاد الحر التي تدعو لتقليص حجم القطاع العام وزيادة كفاءته"، وذلك على ضوء الأهداف التي أعلنها الرئيس المنتخب للوزارة المستحدثة من "تفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية".

وعبّر مغردون عن قلقهم من تعيين إيلون ماسك في حكومة ترامب بسبب ما قالوا إنه نفوذ مبالغ فيه لرجل يملك مئات المليارات، فهو يملك عددا من الأقمار الصناعية ويعمل بالشراكة مع وكالة الفضاء الأميركية ووزارة الدفاع ولديه منصة تواصل اجتماعي ويؤثر في العملات الرقمية وله يد في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك قبل تعيينه في الحكومة.

في حين ذهب بعض المغردين في مخاوفهم من تأثير ماسك بتسريع عملية التطبيع مع إسرائيل، ليس على مستوى الحكومات فحسب، ولكن أيضا على المستوى الشعبي. فتعيين ماسك يأتي بالتزامن مع تعيين إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة، ومارك روبيو وزيرا للخارجية، وكلاهما معروفان بدعمهما لإسرائيل، ويأتي تعيينه أيضا كمالك لمنصة تواصل اجتماعي في إطار جهد شامل "لتلميع صورة إسرائيل"، خاصة مع تزايد الإدانات بسبب جرائمها في قطاع غزة بين أوساط الشباب.

وربط مغردون فوز ترامب وتعيين ماسك بتأثيرهما على صعود قيمة العملات الرقمية لأرقام غير مسبوقة وصلت إلى 87 ألف دولار لعملة البيتكوين، في حين ارتفعت عملة "دودج كوين" التي يدعهما ماسك بنحو 50% وواصلت عملات رقمية أخرى الارتفاع.

بينما نشر آخرون صورة قديمة لماسك وهو يحمل حوضا مائيا ويدخل به مقر شركة إكس (تويتر سابقا) معلقين عليها "يبدو أننا سنرى كوميديا غير مسبوقة.. لا يمكنني تخيل ماسك في الوزارة إلا هكذا"، وعلق آخر بالقول: "عليه العوض ومنه العوض.. إيلون ماسك هيتعين في حكومة ترامب".

وأعاد مغردون السبب وراء تعيين ماسك في الوزارة إلى مشاركته الحثيثة في الانتخابات وإلى خطته المرسومة من قبل للحصول على صلاحيات سياسية تمكنه من إعادة تشكيل البيروقراطية الأميركية وفق تصوره. واستشهد مغرد بمثل عربي حول خطط ماسك بالقول: "لا يهرول الذئب عبثا"، في حين قال آخر إن الخبر أعاد في ذهنه شريط الأحداث، "فكل خطوة رسمها إيلون ماسك كانت أشبه بقطع شطرنج يتحرك فيها بدهاء نادر".

