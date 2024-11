غارديان تنسحب من موقع إكس وماسك يرد

أعلنت صحيفة غارديان البريطانية أنها لن تنشر بعد اليوم أخبارها ومقالاتها عبر موقع إكس التابع للملياردير إيلون ماسك، واصفة الموقع بأنه "منصة إعلامية مسمومة".

وقالت الصحيفة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء "نرى أن مساوئ النشر على إكس أصبحت الآن تفوق منافعه". وأضافت أنه "من الممكن استخدام الموارد بشكل أفضل والترويج لصحافتنا في موقع آخر".

وأوضحت الصحيفة -ذات الميول اليسارية التي يتابعها قرابة 11 مليون مستخدم على موقع إكس- أنها "مسألة كنا نفكر فيها منذ فترة نظرا للمحتوى المقلق الذي غالبا ما يروج له على المنصة، بما في ذلك نظريات المؤامرة وعنصرية اليمين المتطرف".

وأشارت إلى أن "حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية أتت لتعزز قناعة تكونت لدينا منذ فترة طويلة ومفادها أن إكس منصة إعلامية مسمومة، وصاحبها إيلون ماسك نجح في استخدام نفوذه لصوغ ملامح الخطاب السياسي".

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/LDuPGHcs2c

— Guardian news (@guardiannews) November 13, 2024