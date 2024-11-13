غارات إسرائيلية على ريف حمص

تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، وقالت إن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" في أجواء ريف حمص الغربي.

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت شنشار وجسر الدف والقصير وحاجز الضبعة في ريف حمص.

والاثنين الماضي، ذكرت "سانا" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة جوية مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين بمنطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الطريق الدولي "حمص دمشق" مما أدى إلى قطع الطريق مؤقتا.

وكانت مصادر محلية سورية قد ألمحت -الاثنين الماضي- إلى أن تلك الغارة استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله اللبناني في منطقة شنشار، من دون الإشارة لوقوع قتلى أو جرحى.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة.

ومنذ مطلع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

واستهدفت إسرائيل في الآونة الأخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان، كما كررت استهدافاتها لمبان سكنية في عدد من المناطق بينها دمشق وحمص خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان.