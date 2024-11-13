ضربات أميركية جديدة تستهدف مجموعات مرتبطة بإيران في سوريا

نفذت القوات الأميركية ضربات جديدة ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا فجر اليوم الأربعاء، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأميركية أمس الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات استهدفت "مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للامدادات ردا على هجوم صاروخي على أفراد أميركيين" في قاعدة الشدادي أمس الثلاثاء. دون أن تحدد هوية المجموعة المسلحة.

وأضاف البيان الأميركي أنه لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأميركية ولم تقع إصابات بين القوات الأميركية أو القوات الشريكة خلال الهجوم.

وفي اليوم السابق، شنّت القوات الأميركية ضربات ضد 9 أهداف مرتبطة بإيران في سوريا ردا أيضا على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق الجيش الأميركي.

وأوردت مصادر سورية أن الضربات أسفرت عن مقتل 4 عناصر في مجموعات موالية لإيران.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 من جنودها في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ شن إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، تستهدف مجموعات موالية لإيران على نحو متكرر القوات الأميركية في العراق وسوريا ردا على دعم واشنطن لتل أبيب.

وترد الولايات المتحدة على هذه الهجمات بضرب مجموعات تدعمها إيران.