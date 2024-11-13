شاهد.. طفل يستعين بالدعاء أثناء حمله غالونات ماء في غزة

وثق مقطع فيديو صرخة طفل في قطاع غزة وهو يدعو بأن يمده الله بالقوة، وذلك أثناء حمله غالونين كبيرين من الماء، وهذا ما يؤكد المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان القطاع بسبب سياسة العدوان الإسرائيلية التي تستخدم الأسلحة النارية وسلاح التجويع لمعاقبة الفلسطينيين.

ونشر الصحفي يحيى العوضية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، لطفل حافي القدمين، استعان بالدعاء لتخفيف ثقل غالونات الماء على جسده النحيل، قائلا قبل حملها "أعطني القوة يا الله".

وعلق العوضية على الفيديو قائلا "هذا الطفل يستغيث ويطلب القوة من الله لرفع المياه.. اللهم احفظ أطفال غزة وشمال غزة".

وحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قبل أيام من احتمال حدوث مجاعة في شمال قطاع غزة الذي يشهد حصارا وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين رفضت إسرائيل التحذير من وجود مجاعة.

وأعرب لازاريني عن أسفه من أن احتمال حدوث مجاعة "ليس مفاجئا"، مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت الجوع سلاحا، إذ تحرم الناس في غزة من الأساسيات، بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة.

وبيّن أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست كافية، وهي بمتوسط يزيد قليلا على 30 شاحنة يوميا، بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين.

وفي الأسابيع الماضية، بدأت أزمة حقيقة تلوح في وسط وجنوب قطاع غزة أيضا، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق ومنازل الفلسطينيين، واضطرارهم لاستخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية.

ويعاني سكان غزة والشمال تحديدا من الجوع في ظل شح الغذاء والماء والدواء والوقود، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المحافظتين منذ بدء عمليتها البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما تسبب في وفاة عدد من الأطفال وكبار السن.