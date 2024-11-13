طبيب بريطاني: المسيرات الإسرائيلية تستهدف الجرحى في غزة

قال نظام مامودي الطبيب البريطاني الذي خدم بقطاع غزة بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين إن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تستهدف المدنيين الجرحى على الأرض بعد القصف بالطائرات.

جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، في جلسة للجنة التنمية الدولية بالبرلمان البريطاني بعنوان "الوضع الإنساني في غزة".

وقال إن "المسيّرات تخلق الخوف"، وإن لديها أيضا القدرة على إطلاق النار، وإنها تفتح النار على المدنيين.

وأضاف "بعد سقوط القنابل على مكان مزدحم حيث توجد الخيام، كانت المسيرات تأتي وتطلق النار على الأطفال والمدنيين".

وأفاد بأن الرصاص المستخدم في هجمات المسيرات يعدّ أكثر ضررا من الرصاص العادي.

وأردف قائلا "لاحظت في الرصاص المستخدم في المسيرات أنه يدخل الجسم ويتحرك داخله، فيتسبب في العديد من الإصابات الداخلية".

وذكر أن طفلا أخبره أثناء إجراء عملية جراحية له أنه بعد أن سقطت القنبلة، كان ملقى على الأرض، فجاءت مسيّرة، حلّقت فوقه وأطلقت النار عليه.

وتابع "كان هذا عملا متعمدا ومستمرا، وكانت هناك استهدافات يومية للمدنيين".

ولفت الطبيب المتخصص بزراعة الأعضاء إلى أن ما يقرب من 70% من الأشخاص الذين كان يعالجهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن كثيرا من الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية غير متوفرة أو محدودة، مؤكدا أن منع دخول الإمدادات الطبية إلى غزة هو خطوة متعمدة.

وأوضح أن الخروج من المستشفى والتنقل كان أمرا خطيرا، وأنهم استُهدفوا 5 مرات رغم أنهم كانوا يسافرون مع قافلة الأمم المتحدة التي تم إبلاغ إسرائيل بتحركاتها.

وبدعم أميركي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.