شاهد.. القسام تشتبك مع قوات وآليات الاحتلال وسط جباليا

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال وآلياته في محاور التوغل وسط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأظهر الفيديو استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد البيوت بالقرب من مستشفى اليمن السعيد بوسط جباليا، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة.

كما أظهر الفيديو ما سمتها القسام "كمائن الموت" حيث كان المقاتلون يجهزون عبوات متفجرة ويزرعونها قبل أن يتم تفجير إحداها في دبابة ميركافا كانت تسير وسط رتل كامل قرب مفترق "البراوي". وتم استهداف طاقم صيانة بعبوة مضادة للأفراد، وناقلة جند بعبوة "شواظ" في المكان نفسه.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القسام إنها استهدفت، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107.