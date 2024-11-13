حزب الله ينشر صور قصف قاعدة "تل نوف" جنوب تل أبيب

نشر حزب الله اللبناني صورا لقصف قاعدة "تل نوف" الجنوبية جنوب شرق تل أبيب بصواريخ "فادي 6″، أمس الثلاثاء، والتي قال إنها أقدم قاعدة جوية لجيش الاحتلال.

وتقع القاعدة على بعد 145 كيلومترا من الحدود اللبنانية وتضم أسراب طائرات "F15" وطائرات بدون طيار، ووحدات خاصة بالحرب الإلكترونية.

وقال أحد المقاتلين وهو يقف إلى جانب عربة الصواريخ "هذه رسالة موجهة إلى الشيخ نعيم قاسم (أمين عام الحزب)، هذه أسلحة المقاومة لا تزال بخير، ورهن إشارتك، ونحن ماضون نحو النصر".

وبعد إطلاق الصواريخ، أظهر الفيديو لحظة وصولها إلى أهدافها وكانت صافرات الإنذار تدوي في الأجواء والإسرائيليون يهربون من على أحد الشواطئ.