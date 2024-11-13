بايدن وترامب يعدان بانتقال سلس للسلطة

استقبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الأربعاء خلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لقاء تعهدا خلاله بانتقال سلس للسلطة.

وهنأ بايدن ترامب بمناسبة فوزه بالرئاسة، وعبر عن تطلعه لانتقال سلس للسلطة، مشددا على أن فريقه سيبذل "كل ما في وسعه للتأكد من أنك مهيأ" وأن لديك كل ما تحتاجه.

ورد ترامب بعد مصافحة بايدن في المكتب البيضاوي قائلا: "السياسة صعبة وفي كثير من الأحيان ليست عالما لطيفا، لكنها اليوم عالَم لطيف، وأقدر كثيرا الانتقال السلس الذي سيكون بأفضل شكل ممكن. وأنا أقدر ذلك جدا".

ويندرج هذا الاستقبال -الذي حضره رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس ورئيسة الموظفين المقبلة سوزي وايلز- ضمن تقليد يقوم به الرؤساء المنتهية ولايتهم، لكن ترامب لم يفعله مع بايدن عندما فاز في 2020.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين قالت عن بايدن "إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة.. هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث".

وتبادل بايدن وترامب الانتقادات الشديدة لسنوات، ويتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماما بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا إلى التجارة. وصوّر بايدن (81 عاما) ترامب على أنه تهديد للديمقراطية، بينما صور ترامب (78 عاما) بايدن على أنه غير كفء.