بايدن يبحث اليوم مع ترامب قضية الأسرى بغزة وعائلاتهم تشكو انقطاع أخبارهم

أفاد موقع أكسيوس الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يثير الرئيس الأميركي جو بايدن قضية الأسرى الأميركيين في غزة في اجتماعه مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليوم، في حين تشكو عائلات الأسرى الإسرائيليين من انقطاع أخبارهم في الآونة الأخيرة.

وأفاد أكسيوس أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي اليوم بعائلات المحتجزين الأميركيين السبعة لدى حماس.

وأكدت تلك المصادر أن بايدن ما زال يعمل لتحقيق انفراجة في مفاوضات إطلاق "الرهائن" ووقف إطلاق النار في غزة.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير، أن قطر ومصر منخرطتان في مفاوضات التوصل إلى اتفاق يهيئ للإفراج عن الأسرى في غزة، في حين تتحدث عائلات الأسرى بغزة على تناقص مؤشرات بقائهم على قيد الحياة.

وأضافت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تعتقد أن هناك عددا من المبادرات والطرق من شأنها أن تمكن من التوصل لإبرام اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

وأكدت أن واشنطن، تواصل البحث عن طريق يفضي إلى التوصل إلى اتفاق، وأضافت "سنستمر في القيام بهذا العمل، لقد كان ذلك التزامنا وسيظل كذلك".

لا معلومات عن الأسرى

هذا وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عائلات الأسرى قولهم إن عدد المؤشرات على وجود علامات حياة الأسرى يتناقص في الآونة الأخيرة، وإنهم لم يتلقوا منذ وقت طويل أي علامات حياة أو إشارة تدل على حالتهم.

كما نقلت القناة عن بعض العائلات قولها إنها كانت تتلقى في الماضي معلومات دورية بطرق مختلفة عبر أسرى عادوا أو بوسائل أخرى، وأنه كلما مرّ الوقت تقل المعلومات المتاحة أكثر فأكثر.

وقال أحد أفراد العائلات إن مسؤولين أمنيين أبلغوهم بأن الاتصال انقطع مع بعض الأسرى.

وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين كبار أن المعلومات الاستخباراتية تتضاءل مع تقدم القتال، مما يقلل من فرص تنفيذ عملية إنقاذ عسكرية للأسرى.