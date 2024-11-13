انتخاب الجمهوري ثون زعيما للأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي

انتُخب جون ثون رئيسا لتكتّل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ليحل محل ميتش ماكونل الذي يتولى هذا المنصب منذ 17 عاما.

وقد تغلب ثون -المنتمي إلى خط جمهوري تقليدي نسبيا- على ريك سكوت المدعوم من الرئيس المنتخب دونالد ترامب والدائرة المقرّبة منه، ورجل الأعمال وصاحب منصة إكس إيلون ماسك، إثر تصويت بالاقتراع السري.

وسيتنحى ماكونيل عن منصبه في يناير/كانون الثاني.

ويضع هذا الفوز الحزب الجمهوري في موقع قوي لتثبيت كبار المسؤولين الذين ستعينهم الإدارة الجديدة القادمة، وكذلك لتعيين قضاة جدد بالمحكمة العليا إذا تم فتح شواغر جديدة.

واستعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد أن خسر الحزب الديمقراطي الأغلبية بفارق مقعد واحد.

ويتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو، ويمثل كل ولاية عضوان اثنان، وتمتد العضوية في المجلس 6 سنوات بموجب دستور الولايات المتحدة.

كما يقترب الجمهوريون من تجديد سيطرتهم على مجلس النواب الغرفة الثانية في الكونغرس.