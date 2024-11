غضب في أميركا لاعتداء شرطي على مسن آسيوي

أثار اعتداء شرطي أميركي في ولاية أوكلاهوما على رجل مسن يبلغ من العمر 71 عاما من أصل آسيوي، غضب جمهور منصات التواصل في الولايات المتحدة.

الحادثة حصلت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين وثقت كاميرا الشرطة وكاميرا مراقبة جدلا بين المسن الآسيوي والشرطي وبعدها اعتقل الشرطي المسن بطريقة عنيفة ورماه على الأرض ثم قيده.

وبدأت المواقع والصحف المحلية بالحديث عن الواقعة، وكشفت بعض الصحف المحلية أن الرجل الفيتنامي يعاني من سرطان العظم.

NEW: 71-year-old Vietnamese man with bone cancer gets thrown to the ground by a police officer after he performed an "improper U-turn" that led to an accident.

The incident happened in Oklahoma City and left the man, Lich Vu, with brain bleed and a neck fracture.

Lich was… pic.twitter.com/ABuCm3puoS

