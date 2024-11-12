الوكالة الذرية: تقلص هوامش المناورة لدى إيران بشأن برنامجها النووي

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء قبيل زيارة مرتقبة لطهران إن هوامش المناورة بدأت تتقلّص في ما يخص برنامج إيران النووي.

وأضاف غروسي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش مشاركته في مؤتمر "كوب 29" للمناح في العاصمة الأذربيجانية باكو: "على الإدارة الإيرانية أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توترا، وأن هوامش المناورة بدأت تتقلص، وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية هو أمر ضروري".

وأقر بأن الوكالة يُسمح لها بالقيام بعمليات تفتيش في إيران، لكنه قال إنها تريد المزيد.

وتابع غروسي أن الوكالة تحتاج إلى إيجاد سبل تمكنها من رؤية أكبر بالنظر إلى حجم وعمق وطموح برنامج إيران النووي.

وردا على سؤال بشأن تأثير انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، قال غروسي إنه عمل بشكل جيد مع إدارة ترامب الأولى بشأن الملف النووي الإيراني.

يذكر أن ترامب أعلن في 2018 انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015، وردت إيران بإجراءات شملت زيادة تخصيب اليورانيوم بمستوى نقاء أكبر.

وتأتي زيارة غروسي لطهران وسط مخاوف من اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران قد يتم خلالها استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وتعود آخر زيارة لمدير الوكالة الذرية إلى طهران إلى مايو/أيار الماضي، وحث حينها السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف بشأن برنامجها النووي وزيادة التعاون مع مفتشي الوكالة.

وتتهم دول غربية وإسرائيل إيران بالسعي لصنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشدة.