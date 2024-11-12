شهداء في غارات على غزة والاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود

استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في قطاع غزة، في حين اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده في معارك بشمال القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس فجر اليوم الثلاثاء.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على مقهى إنترنت غربي خان يونس.

وأكد المراسل استشهاد شخصين وفقدان عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على منزل بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم.

كما أفاد مراسلنا بسقوط شهداء ومصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ببلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على أحد المنازل بشارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين ببلدة بيت حانون شمالي القطاع، وتزامن ذلك مع محاصرة قوات الاحتلال مدرسة تؤوي 130 عائلة نازحة وسط قصف وإطلاق نار مكثف في البلدة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 39 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة أمس الاثنين، من بينهم 24 في قصف إسرائيلي على منازل في مخيم النصيرات.

خسائر الاحتلال

من جانب آخر، أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل 4 جنود من لواء كفير في المعارك بشمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة معاريف أن الجنود الأربعة قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا.

وفي وقت سابق أمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد كان قائد فرقة في وحدة لوتار في معركة شمال قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها غرب مخيم جباليا شمالي القطاع استهدفوا دبابة ميركافا4 إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي.

أما سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– فقد أعلنت أن مقاتليها وسط مخيم جباليا استهدفوا بقذيفة "تاندوم" دبابة ميركافا إسرائيلية متوغلة في منطقة التوبة.

وبدعم أميركي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.