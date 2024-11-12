حزب الله: قتلنا 100 جندي إسرائيلي ومستعدون لمعركة طويلة

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء أنه قتل أكثر من 100 جندي وأصاب ألفا آخرين منذ إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية برية جنوبي لبنان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بيان عرض فيه حصيلة عملياته خلال هذه المدة، قال حزب الله إن مقاتليه دمروا 43 دبابة ميركافا و8 جرافات عسكرية وآليتي هامر ومدرعتين وناقلتي جند وأسقطوا 4 مسيرات من طراز هرمز 450 ومسيرتين من طراز هرمز 900.

وأضاف أن هذه الحصيلة لا تشمل خسائر الجيش الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة.

وتعليقا على التقارير الإسرائيلية عن بدء المرحلة الثانية من التوغل البري في لبنان، أكد حزب الله أن هذا القرار سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر.

وأوضح أنه اتخذ كل الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان، بحسب ما ورد في بيان الحزب.

وأكد البيان نفسه، أنه بفعل ضربات المقاومة الكثيفة والمركّزة، انسحبت القوات الإسرائيلية من معظم البلدات اللبنانية التي كانت قد تقدمت إليها.

مرحلة ثانية

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة معاريف أن الفرقة 36 بدأت بالمناورة باتجاه خط الدفاع الثاني لحزب الله في جنوب لبنان.

وبحسب معاريف، فإن هدف المرحلة الثانية هو القضاء على القدرة الصاروخية لحزب الله في تلك المناطق، والضغط على الحزب في كل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية للتسوية في لبنان.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن جميع عمليات إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان التي تمت في الأيام الأخيرة نفذت من مناطق لم ينشط فيها الجيش الإسرائيلي.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت إسرائيل عدوانا جويا واسعا تلاه توغل بري جنوبي لبنان، وأسفر العدوان حتى الآن عن 3287 قتيلا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.