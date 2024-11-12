مخاوف من فيضانات بعد قصف روسيا سدا شرقي أوكرانيا

تسببت هجمات روسية أمس الاثنين على منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق أوكرانيا) بمقتل 3 وإصابة 19 آخرين كما ألحقت أضرارا بسد في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في منسوب مياه أحد الأنهار، وشكل "تهديدا" بحدوث فيضان في الأراضي المجاورة.

وذكر حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، سيرجي ليساك، على تطبيق تليغرام أمس الاثنين أن شخصين قتلا وأصيب 5 في قصف بالمدفعية بمدينة نيكوبول، كما لحقت أضرار بمنشأة طبية ومقهى ومحلات تجارية.

وأضاف أنه تم انتشال جثة امرأة من تحت الأنقاض في مدينة كريفي ريه بعد هجوم صاروخي على مبنى سكني، مشيرا إلى أن أطفالها الثلاثة ربما ما زالوا تحت الأنقاض.

وكان ليساك قد قال في وقت سابق أمس إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا في ذلك الهجوم الذي تسبب في تدمير شقق سكنية من الطابق الأول إلى الطابق الخامس بالمبنى.

مخاوف من حدوث فيضان

وفي الإطار ذاته، قال المسؤول المحلي في المنطقة، فاديم فيلاشكين، عبر تليغرام إن "الروس ألحقوا أضرارا بسد خزان كوارخوف" الذي يقع قرب بلدة كوارخوف وقرية تساري تيرني.

وأضاف أن "هذا الهجوم قد يهدد سكان المناطق الواقعة على نهر فوفتشا في منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك" ومن بينها قرية فيليكا نوفوسيلكا، مؤكدا أن منسوب المياه في هذا النهر "ارتفع بمقدار 1.2 متر" لكن "لم يتم الإبلاغ عن أي فيضان حتى الآن".

وأشار رومان بادون، مسؤول الإدارة العسكرية في كوراخوف، في تصريح لوسيلة إعلامية أوكرانية إلى أن منسوب المياه ارتفع في عدد من القرى القريبة من الخزان، لكنه قال إنه لا يمكنهم تأكيد نوع الأضرار أو فداحتها بسبب القصف المتواصل.

مسيرات أوكرانية

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وأضافت الوزارة -عبر قناتها على تطبيق تليغرام- أن جميع الطائرات المسيرة أسقطت فوق المناطق المتاخمة لأوكرانيا.