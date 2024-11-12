أكسيوس: وزير إسرائيلي التقى ترامب لبحث شؤون الحرب

أكد موقع أكسيوس اليوم الثلاثاء -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين- أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا الأحد الماضي لبحث شؤون الحرب.

وذكر أكسيوس أن ديرمر نقل رسائل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترامب حول خطط إسرائيل بشأن قطاع غزة ولبنان وإيران خلال الشهرين المقبلين قبل تولي الرئيس المنتخب منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مسؤول أميركي للموقع إن أحد الأشياء التي أرادت إسرائيل تسويتها مع ترامب هي القضايا التي يفضل أن يرى حلها قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل والقضايا التي يفضل تأجيلها.

والتقى ديرمر أيضا مع صهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مستشارا كبيرا لشؤون الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021.

وكان نتنياهو قال الأحد الماضي إنه تحدث مع ترامب 3 مرات خلال الأيام السابقة لتعزيز التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

لقاءات أخرى

كذلك أفاد الموقع بأن ديرمر توجه بعد اجتماعه مع ترامب إلى واشنطن، والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبحث وقف إطلاق النار في لبنان وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وبريت ماكغورك وآموس هوكشتاين مستشاري الرئيس جو بايدن، وفق أكسيوس.

يذكر أن ديرمر يعمل على مفاوضات التسوية في لبنان، وكان قد زار سرا الأسبوع الماضي روسيا لبحث التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان.

كما يشار إلى أنه كان سفيرا لإسرائيل في واشنطن خلال فترة ولاية ترامب السابقة.