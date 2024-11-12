قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه لا يجب أن تكون يهوديا لتصبح صهيونيا، وذلك في تأكيد جديد لدعمه المطلق لإسرائيل.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لبايدن الذي استقبله في البيت الأبيض اليوم "أنت بالتأكيد صهيوني وأشكرك لأنك كنت صديقا مميزا لإسرائيل". وأشار هرتسوغ إلى أنه أجرى لقاء وصفه بالبناء مع الرئيس الأميركي.

وأضاف هرتسوغ للصحفيين بعد الاجتماع "هناك التزام وجهود كبيرة للمضي قدما. آمل بصدق أن نرى نتائج معينة في المستقبل المنظور، في الأيام القليلة المقبلة في بعض هذه الجهود".

وهذه ليست المرة الأولى التي يردد فيها بايدن عبارة "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا"، حيث كررها منتصف يوليو/تموز الماضي في محاولة لاستقطاب الناخبين اليهود في الولايات المتحدة قبل أن يعلن انسحابه من الترشح للسباق الرئاسي لصالح كمالا هاريس.

وفي عهد بايدن الذي تنتهي ولايته في يناير/كانون الثاني المقبل، حظيت إسرائيل بدعم لا محدود في ظل حرب الإبادة المستمرة التي تشنها على قطاع غزة ولاحقا شملت لبنان.