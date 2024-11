مغردون: هل الكل عاجز عن إيقاف جرائم الدعم السريع بالجزيرة؟

خيمة من حصير، يتناثر تحتها المرضى وتتدلى فوق رؤوسهم قوارير السوائل الطبية التي تتصل بأذرعهم عبر إبرة غزت في العروق، وسط تطاير الغبار وتحت أشعة الشمس ودون أدوات طبية معقمة.

هذا المشهد ليس الأقسى بين المشاهد التي ينشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لضحايا قوات الدعم السريع في قرى ولاية الجزيرة.

فقد نشرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بيانا أحصت فيه أكثر من 200 قتيل قضوا على يد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بسبب "المرض والجوع والعطش والتعذيب"، في حين ذكر البيان وجود "حالات وبائية وحالات تسمم كيميائي" وسط شح الأدوات الطبية.

ونشرت أيضا صفحة مؤتمر الجزيرة على فيسبوك تدوينة بأنه منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ انضمام قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل للجيش السوداني، وحتى تاريخ هذا التصريح الصحفي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، "سقط أكثر من1237 مواطنا بولاية الجزيرة".

وقالت شبكة أطباء السودان إن 11 قتلوا وأصيب 18 آخرون بينهم أطفال على يد قوات الدعم السريع في قرية الحضور في ولاية الجزيرة.

ونشر حساب ترند السودان مقطع فيديو يظهر رجلا مضرجا بالدماء وهو يقول إنه تعرض لإطلاق نار من عناصر من الدعم السريع بسبب ما قال إنهم أرادوا الحصول على أمواله وسيارته رغم أنه لا يملك سوى دابة يركبها.

They asked him for money and vehicles, but they found nothing, so they shot him on tribal grounds. One of the crimes of the RSF in East Al-Jazeera.#KeepEyesOnSudan @WairimuANderitu @MissMahoo @Aegis_Trust @FaridaglobalOrg @AdviserAdaDieng @UNOSAPG @jumuiya @_AfricanUnion pic.twitter.com/qQAOYGc0Qh

— Sudan Trend 🇸🇩 (@SudanTrends) November 10, 2024